有數十年交情的張魁、鄭進一13日出席東風衛視新戲《有家雜貨店》記者會，兩人都是暌違多年再演戲，鄭進一說自己當年原本只在餐廳駐唱，會入行是被張魁領進門，張魁則爆料鄭第一次演綜藝節目短劇時，竟在開錄前不見了，找半天才找到他躲在大黑幕後面發抖，是自己把鄭進一又打又踹拉出來演，「所以後來聽說他居然當導演，天啊！戲都演不好，還當什麼導演！」鄭進一回說：「我喜歡罵人，當導演可以罵人啊！」笑翻眾人。

張魁說找鄭進一來演戲讓他壓力頗大，鄭可以當導演、唱歌、主持，但是真的很少演戲。不過他也盛讚鄭進一是天才，任何事情一點立刻上手而且比別人強，「我誇獎他就像誇獎我兒子一樣，對他就很疼，打從心裡稱讚。」

《有家雜貨店》開鏡，演員顏曉筠、娃娃張幼楒、張魁、宋城希、鄭進一。（東風衛視提供）

《有家雜貨店》是東風衛視繼2004年的《安室愛美惠》以來，暌違15年再度製作都會型輕喜劇，根據楊珮琪（魁嫂）的同名小說改編，「魁嫂」掛名製作人，張魁說，因做戲太累、壓力太大，魁嫂日前在聚餐時突然暈眩不舒服，幸好他當天在台灣，緊急送老婆去醫院，「一量血壓是217！馬上就病危通知發出來。其實那時她已經小中風，幸好急救得宜」。不幸中的大幸是他剛好有回國，來得及送醫，魁嫂現正靜養復健中，但還是會不放心想來盯場，張魁不忘吐槽：「就是不放心鄭進一演戲，才會想來盯」。

張魁是帶鄭進一入行的恩師，鄭進一把張魁當成大哥看待，兩人情同兄弟。聊到為何會找鄭進一演尖酸苛薄的里長這個角色，張魁笑說：「這就是根據阿一的個性寫的，要是他敢不來就會打他啊！」張魁淡出演藝圈多年轉去經商，跟鄭進一已很多年沒聯絡，這次戲劇的邀約，鄭進一打趣說：「既然我是魁哥帶出來的，『最後』還是要帶我走。」張魁也妙回：「這部戲演完我們就給他上香！」訪問過程中不忘鬥嘴。

鄭進一說，戲外不會跟張魁鬥嘴，「因為他很愛說教，簡直是教父！沒事就跟你講人生大道理，煩死了！」聊個天都要聽他講大道理，四維八德很囉唆，「要是沒有這三個小朋友，我才不會來演咧！」他如此敬重張魁，除了因為張當初帶他進電視圈，也因為當年張魁真的很紅，「他一跺腳，整個華視都會動！」張魁也坦言，當時華視真的靠他吃飯，他的神仙製作公司全盛時期在華視製作多檔節目，華視要發獎金都靠他們公司，也捧紅「葉青歌仔戲團」的林懷民、狄鶯等人，被問會邀狄鶯演出嗎？他說不勉強任何人，但也開玩笑說「如果不來會記仇」。

張魁與女兒娃娃。（東風衛視提供）

張魁的女兒張幼楒（娃娃）這回也參與演出，這是父女倆第一次合作戲劇演出，娃娃表示蠻有壓力的，但是被罵久了，就變得「皮皮的」，鄭進一爆料張魁在家都是被女兒罵好玩的，張魁笑說：「女兒都是爸爸前世的情人嘛，她管我也管得很多，因為我一向不愛惜自己的身體，比較糟蹋自己，她就常常拿很多維他命給我吃。」可見娃娃十分擔心爸爸的健康，在家當起管家婆管爸爸。之後兒子張峰奇也會加入演出。

張魁有感於現在的戲劇都比較激情灑狗血，想要做一個讓觀眾輕鬆觀賞的小品，但做下去才發現其實小品不好拍，不靠場景氣勢，完全靠演員的演技與對戲來吸引觀眾，實在很難。籌備過程蠻曲折，在現在電視圈大環境不好、經費很拮据的狀況下，希望這個小品可以小兵立大功，開創戲劇的另外一條路。

《有家雜貨店》演員顏曉筠、宋城希、鄭進一、娃娃張幼楒、張魁出席開鏡。（東風衛視提供）

張魁在劇中飾演膝下無子又喪妻的雜貨店老闆張友家，把房子分租給三位年輕女孩當包租公；而鄭進一則是飾演連任N次的資深里長鄭吉屯，為人小氣嘴巴賤，就愛挑張友家的毛病，一天不跟他鬥嘴就不善罷干休。顏曉筠，宋城希，娃娃張幼楒三位新生代演員飾演分租空房的房客。顏曉筠飾演唯利是圖﹑絕不吃虧的業務員，宋城希飾演胸大無腦﹑窮得只剩美貌的嬌嬌女，而娃娃張幼楒則是隱藏富家女身分﹑自食其力的打工族。張魁稱讚三個女孩都很優秀，也勉勵她們盡量發揮，放輕鬆，才能把身上的戲胞發揮到淋漓盡致。

(中時 )