宋楚瑜加入2020總統大選，副手人選為「廣告教母」余湘，與余湘感情深厚的于美人，13日也確認接下親民黨競選總部發言人一職，于美人經紀人昨透露，于美人已跟親民黨協調好，未來她的主持工作將照舊，不受發言人職務影響。

于美人在2013年時歷經人生低潮，當時她與前夫James及婆家人幾乎撕破臉，事業也受到極大打擊，在她最無助的黑暗時刻，余湘不僅出面力挺，更對那時情緒極為脆弱的她十分照顧，不僅常找她到家中吃飯，還時時開導她。談到余湘，于美人滿滿感謝：「面對曾經在我人生受到最大挫折、事業受到最大衝擊時，用自己的聲譽保護我、撐住我，張開她的懷抱做為我的避風港的人，這份恩情我時刻緊繫心上。」

除了感謝余湘當年的雪中送炭，于美人也看過宋楚瑜的政見，認為對社會有益，所以點頭成為發言人，經紀人表示于美人與每個政黨都有來往，都是友好關係，和宋楚瑜自然有所交情，但擔任親民黨競選總部發言人，並不代表她將從政，于美人強調，「了拂衣去，深藏身與名。」預告自己不會戀棧此位。

未來于美人身兼兩職，在節目中勢必會遇上不同立場的來賓，不同身分間與其中利害關係的拿捏，考驗她逾20年的主持功力，經紀人表示：「美人必須有很聰明的態度，她只是擔任親民黨的發言人，並沒有打算去做其他動作，當然會以專業態度去面對。」

(中時 )