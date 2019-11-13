行政院列為離島重大建設計畫的「金門產業園區」，預定2021年完工進駐。縣府今（13）日召開工程發包前說明會，廣泛聽取各方建言。建設處強調，未來將以最高標準做好相關作業，確保金門產業升級的契機。

經濟部前瞻計畫核定補助1億5198萬元的「金門產業園區」，位於金湖鎮環島南路3段尚義環保公園對面，規畫目標是提供金門特色產業進駐空間，並透過合法用地，輔導本地特色產業取得完整合法工廠登記，讓在地產業進一步升級與建立特色產品的消費新形象。

今天由建設處代理處長文水成主持的工程發包前說明會，包括縣商會理事長李有忠、縣工業會理事長陳緣姿、工商業界代表以及各界人士約50人出席。

董森堡議員針對園區工程涉及保障在地業者、提升建廠屋頂太陽能板設置、非法工廠輔導、場域植栽與現況維持、土地租賃辦法等提出多項建議；蔡水游議員則認為園區規模偏小，期許縣府以更宏觀的角度，規畫更大的產業園區；李應文議員也就園區使用分區及廠房地上權疑義、縣府應提供租稅減免及優惠辦法之配套措施、廠房綠能屋頂補助方案等提出建議。

與會代表也針對園區未來招商辦法、汙水使用費率、租地標準、建築資金成本及保障在地業者配套等議題交換意見。

縣府建設處表示，縣府將以最高標準執行這項工程，各方建言也會納入參考，協力掌握和推動金門地區產業界升級的契機，往特色產業與觀光產業結合，擴大加乘效益的目標邁進。

縣府表示，民眾若對產業園區另有建言及疑義，可逕洽聯繫窗口(郭先生，082-318823轉62382或鐘小姐，02-2558-8828轉372）。

(中時 )