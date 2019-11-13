香港警方今日下午在記者會上表示，12日各地發生示威抗爭，包括中文大學內一連串嚴重警民衝突，警方總共發射1567枚催淚彈、1312發橡膠子彈、126發海綿彈及380發布袋彈，並拘捕142人，年齡介乎14至50歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器等。

據《香港電台》報導，香港警察公共關係科高級警司江永祥指出，在多處的衝突中有12名警員受傷，其中4人在中大受傷，一名警司被信號彈射中腳。

警方表示，昨日中大行動是要防止有人將物品投向公路，引致他人生命受威脅，因此決定在橋部署防線，後來撤離。食環署人員清理現場路段時遭到攻擊，警方到場再設防線。中大校方曾多次與警方商討撤出，但會商時警方防線多次遭到攻擊，警方被迫施放催淚彈。夜間又出現弓箭、信號彈攻擊，警方遂予驅散，期間使用水炮車，最終在晚上10時離開。

警察公共關係科總警司謝振中表示，中大校內多處受到破壞，港鐵大學站昨亦受破壞，車廂亦被縱火，車站出入口被鐵枝堵塞。他強調，大批蒙面人向警方防線走近，當中有人帶電鋸及汽油彈。大學本是教育的地方，卻變成「兵工廠」孕育暴徒的地方，包括中大校長在內的相關人士又是否欠市民一個交代。

(中時電子報)