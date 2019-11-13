國民黨不分區名單出爐，黨主席吳敦義在安全名單之中。文化大學新聞系主任胡幼偉說，吳到立法院根本找罪受，不如等韓國瑜當選總統，當個海基會董事長多好。

胡幼偉說，他本想明哲保身，少說少錯。不過，因為他的意見跟一些人不同，所以，說說也無妨他表示， 不管這名單怎麼擬，都會引來批評。道理很簡單，安全名單內就十五、六人，藍營內人才濟濟，怎可能沒有遺珠之憾？而且，有些賢達不是國民黨員，那就連入榜都沒辦法。再說，方方面面，哪個領域不重要？又豈能面面俱到？順了姑情，豈能不逆嫂意；父子騎驢的兩難，是名單決定後的必然結果。

胡幼偉認為，名單既定，那就不要再內鬥了！別忘了，下屆立委的任務，主要是在韓政府全國領政之下，配合完成撥亂反正的立法、修法工作。只要能達成任務，張三或李四來做，都是可以接受的。

他並說，現階段，在作戰！一切以克敵制勝為先。藍營內部若先鬥成一團，中間選民一看，連你們內部都不能團結一致對外，我幹嘛還支持你們國民黨呢？就拿昨天贏韓國那場比賽來說，如果球隊內部對洪一中總教練的選手安排互罵不休，那中華隊能贏嗎？

針對吳敦義部分，胡幼偉說，如果能有機會先向吳建言，他會勸吳根本不要去立法院！如果韓沒有勝選，請問，吳當了立委，好意思爭取立法院長的位子嗎？如果韓勝選，他大膽預言，未來，立法院將是天天不安寧的超級戰場！

胡幼偉說，韓勝選，民進黨要退出中央，但地方上也大都是國民黨在執政。於是，立法院就變成民進黨唯一的主要政治舞台。這時候，民進黨新上任的立委，必然會窮兇極惡地狂鬧立法院，拼死不讓國民黨過好日子！從立委報到，新國會開議的第一天，就可能上演全武行！哪能讓你順利選出國民黨的立法院正、副院長？

胡幼偉進一步說，整個會期內，一定每事每案都強力杯葛，不武鬥，是不可能的事情，不信大家等著瞧。他跟朋友私下說，國民黨在考慮立委人選時，除了學經歷和人品外，其實還應該考慮到新立委的「武功」問題。要是根本不能打，沒有葉問般的身手，鬧起來的時候，只敢落跑或坐在下面看，那就沒什麼用了！

胡幼偉分析，立院打得那麼兇、局面那麼亂，吳敦義去那裡幹嘛呢？根本是自找罪受嘛！他這個年紀，這副筋骨，經得起這種折磨嗎？如果吳有這種先見之明，根本不去立院，一來有清譽，二來避禍於先，等韓當選總統，做個海基會董事長，弄弄兩岸關係，歷史留名，多好？

吳敦義不分區列第10藍委抗議 淪分贓名單！？中常委醞釀倒吳

(中時 )