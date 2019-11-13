民進黨不分區立委名單延至明天上午審查，外傳是因行政院長蘇貞昌槓上行政院前院長游錫堃，致整份名單「卡住」了，蘇貞昌今天強調，他在第一天第一次開會時一直講，有關立法院長，應該是等立法委員選出來後，由國會自主，不是提名委員會決定。

據了解，民進黨不分區立委提名名單，原本昨晚提名委員會已同意將游錫堃的排名，挪前到領軍政治組，以利未來爭取立法院長寶座，但提名委員之一的蘇貞昌堅持游錫堃不應排入不分區名單的「前段班」，名單因而「卡住」；蘇揆此舉引起正國會等其他派系不滿，引爆不分區名單爭議。

民進黨不分區立委名單原訂今天送中執會審查，但因名單引發爭議，延至明天上午再開會。蘇貞昌今天下午出席108年行政院模範公務人員頒獎典禮前受訪表示，如果真的要提名什麼人物來預計當（立法院）院長的話，應該在安全名單的邊緣，才能展現一個黨的氣勢、魄力，畢竟，沒有過半，怎麼當立法院長？

蘇貞昌強調，他是因為民進黨主席卓榮泰一再拜託，才承擔民進黨不分區提名委員會委員的工作，他在第一天第一次開會時也一直講，有關立法院長，應該是等立法委員選出來後，讓國會自主，不是提名委員會決定，當時根本還沒有立法院長的人選名單，他講的都是原則，現在有些倒果為因，或是把它變成派系運作等，都是不切實際。

蘇貞昌說，他一直認為，一個黨的不分區立委提名，應該符合時代意義，要展現黨的價值，所以從開會第一次、第一天，就主張要多點弱勢和年輕人，很高興看到安全名單裡面有新住民、有原住民、有年輕和社團的代表等。

(工商 )