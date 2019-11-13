李亞芯在第二盤受到裁判突然制止對手教練場邊指導，以及裁判對講機突然發出聲音等影響打亂節奏，在一盤領先下輸掉比賽。(海碩整合行銷提供/陳筱琳傳真)

2019台北海碩盃女網賽今天可說是「姐妹日」，「李氏姐妹」李亞軒、李亞芯分別在單打出擊，「卓家姐妹」卓宜萱、卓宜岑則攜手搭檔女雙，都要努力為地主留下勝利，可惜稍早李亞軒、李亞芯吞敗，雙卓則是稍晚登場。

李亞芯今天女單第一輪在一盤領先情況下以6比2、2比6、2比6遭斯洛維尼亞對手雅各波維奇（Dalila Jakupovic）逆轉，賽後李亞芯說：「第二盤第3局算是勝負轉捩點，當時我的發球局和對手打到『丟士』平手，裁判突然警告對方教練不要持續在場邊指導，然後二發打到球時裁判的對講機又發出聲音，我整個節奏都被打亂了。」

李亞芯補充，今天裁判不少球判決都怪怪的，自己受到蠻大影響，打到有點生氣，在情緒上來的情況下就容易失常，要以這次為經驗學習，未來面對比賽心態上還要多多改進。

李亞芯失利後，姐姐李亞軒女單第二輪3比6、3比6不敵曾經擊敗過美國名將小威廉絲（Serena Williams）的斯洛伐克好手塞彼洛娃（Jana Cepelova），賽後李亞軒笑著說：「知道妹妹在我隔壁場地拚單打，如果我領先還會想說關心一下，但我今天面臨苦戰，自己都自身難保了，根本無暇注意。」

李亞軒分析，此役跟對手每一分幾乎都可以打到6、7拍以上，只是自己打法變化比較少，之前也比較少遇到這種高強度的選手，後來自己的注意力有點跑掉，就算對手給我機會我也沒能把握住。

台灣不少姐妹檔選手會一起打雙打，例如謝淑薇和謝語倢，詹詠然與詹皓晴，以及卓宜萱、卓宜岑，那麼是否有機會看到「李氏姐妹」同心協力拚女雙，李亞軒和李亞芯不約而同笑說：「我倆個性南轅北轍，不可能！在場上搞不好會吵架。」李亞軒補充：「我跟妹妹都是屬於底線型，搭在一起缺少前排威力、沒辦法補上缺點，所以目前沒有一起打雙打的計畫。」

(中時電子報)