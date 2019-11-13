世界棒球12強賽今（13）日晚間在日京巨蛋進行日本隊與墨西哥隊之戰，墨隊如果再贏就4連勝，確定進入冠軍戰，並取得美洲區1席奧運參賽資格。不過日本隊打擊頗有發揮，擊出9支安打，攻下3分，加上左投今永昇太先發6局、僅失1分，牛棚接手表現穩健，終場日本隊就以3比1獲勝，破了墨隊的不敗之身，連帶也使美國隊也鬆了口氣。

日本隊在1局下就先馳得點，第2棒坂本勇人安打上壘後盜上二壘，第4棒鈴木誠也適時揮出安打，坂本得分，日本1比0領先墨西哥。接著外崎修汰、近藤健介又敲安打，日本再添1分，2比0領先墨西哥。

3局下日本隊攻勢又起，坂本勇人適時安打建功，日本再添1分，墨西哥也把先發投手拉米瑞茲換下場，改由岡薩雷茲接替，比數3比0，日本領先。

墨西哥隊前3局受制於日本隊先發投手今永昇太的封鎖，9上9下，直到4局上才由小瓊斯揮出陽春全壘打，追成1比3落後2分。

今永投完6局退場，由甲斐野央、山本由伸、山崎康晃上場接力，墨西哥隊無法突破封鎖，無奈吞下5連勝後的首敗，今永拿下勝投、山崎救援成功。

打擊方面，坂本勇人3安打「猛打賞」、帶1分打點，表現最佳；鈴木誠也4支2、1分打點亦佳。墨西哥隊只有1支安打，幸好是陽春全壘打，避免掛蛋。

(中時電子報)