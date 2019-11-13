鯨魚班的孩子們看到白帶魚，好奇的用手觸摸，小小心靈既愛又怕！（梧棲區中正國小附幼提供／陳世宗台中傳真）

學童們體驗製作披薩的步驟，讓他們尤親自舖上蝦仁、蟹肉、魚肉撒上滿滿的海苔。（梧棲區中正國小附幼提供／陳世宗台中傳真）

孩子們興高采烈的體驗製作披薩，是趟豐盛有趣的學習成長之旅。（梧棲區中正國小附幼提供／陳世宗台中傳真）

台中區漁會為推展食魚教育13日與梧棲區中正國小附幼產學合作，提供學童們一趟寓教於樂的學習之旅！台中區漁會特精心安排讓幼兒體驗製作海鮮料理披薩，由來自高雄的奇窯學堂李志勇教授帶來披薩窯烤車，指導孩子們如何用海鮮製作披薩；孩子們興高采烈的體驗製作披薩，是趟豐盛有趣的學習成長之旅。

梧棲區中正國小附幼鯨魚班的學童，今天一早就很興奮帶著悠遊卡來上學，因今天老師要帶他們坐公車去梧棲漁港「找魚趣」！鯨魚班的孩子們和梧棲魚市場的魚達人~鄭叔叔約好，請專家達人介紹梧棲漁港春、夏、秋、冬捕獲的魚有哪些？

附幼的學童們，從上次到梧棲漁港踏查後，對魚充滿興趣，他們會主動去找常吃過的魚相關資料，也和爸媽找書，上電腦找與魚相關的資料，認識很多種的魚有白鯧、吳仔魚 、虱目魚、 白帶魚、烏魚等魚類；還認識魚身體的構造，孩子們探索的心一直不減，老師聯絡梧棲漁港在地的專家資源，讓孩子們實地體驗並問他們想問的問題。

孩子們在家長協助下，搭上307公車到魚市場，大家很雀躍不停的問魚達人，現在冬天甚麼魚最多？魚達人帶大家來到卸貨區，孩子們看滿滿的烏魚好興奮，還能說出烏魚的三寶有魚膘、魚腱、烏魚子。

台中區漁會還精心安排讓幼童們體驗製作海鮮料理披薩，由奇窯學堂李志勇帶來披薩窯烤車，指導孩子們如何用海鮮製作披薩，還讓學童們體驗製作披薩的步驟，讓他們親自舖上蝦仁、蟹肉、魚肉撒上滿滿的海苔；披薩出爐時孩子們驚呼連連，並品嚐小朋友們親自做的披薩，個個都吃的津津有味。

梧棲區中正附幼在地課程，由老師用專業帶著孩子們走出課室，蒐集訊息、整理訊息、將問題帶回教室內一起討論對話，整理他們的答案，學會解決問題，課程提升了孩子們多元的能力，讓孩子學得很快樂、家長們更開心。

(中時 )