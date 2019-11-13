美國近來出現許多疑似跟電子菸有關的肺部疾病案例，並造成至少39人喪命。密西根州底特律一家醫院日前為一名17歲少年換肺，是因吸食電子菸而引致雙肺受損的首起案例。院方12日召開記者會呼籲民眾勿再使用電子菸，並以「魔鬼」形容。

這名少年的身份沒有公開，家人指他本來是運動員，但抽電子菸後身體，因此要求院方公開病情以示警告。醫院胸腔器官移植外科主任內梅利斯醫生表示，少年若沒有及時移植雙肺恐怕已死，又稱從醫20年從未見過如此嚴重的案例。

少年9月5日疑似肺炎住院一周後，因呼吸困難而氣管插管。由於病情惡化，10月8日被在全國器官移植名單上，至同月15日因預計只有數日性命，立即被推前至名單首位，接受6小時的移植手術。

美國衛生當局8日指出，他們認為電子菸內含有的化學物質維生素E醋酸酯（Vitamin E Acetate），可能是這波吸食電子菸而導致肺疾的罪魁禍首。

(中時 )