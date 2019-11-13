香港反送中運動持續延燒，近日更波及到香港的大學校園，進而發生嚴重警民衝突，教育部今（13）日傍晚表示，正協助香港中文大學80名台灣學生返台。

教育部說，在香港中文大學共有303位台灣學生，已有41位自行購票返台，另外有80位學生也表達希望返台，因此教育部駐港人員已特別安排專車接送至機場，並協調華航提供機位，協助返台。

教育部說，目前在香港念書的台灣學生有1,021人，經聯繫後確定目前所有學生均平安。教育部也已經成立「在港臺生協處專案小組」，持續與返港臺生保持聯繫，因應返臺之學生洽詢各項事宜、掌握動態及協處事宜。

國民黨中央傍晚也發出聲明，表示關切之意。國民黨說，希望相關單位協助處理當地台生的人身安全問題。國民黨強調，不樂見香港警民間衝突暴力事件越演越烈，呼籲港府及港警切勿採取激烈手段驅離民眾。

國民黨期盼，港府管治港警依法執勤，並依照比例原則執行勤務。同時，國民黨也強調，大學校園應屬獨立自主之學習場域，警方不應擅闖校園損害校園自主性。

至於前總統馬英九今天出席「民進黨錯誤的能源政策」記者會，會後也被問及香港校園的警民衝突，馬英九回應，香港有個很寶貴的傳統，就是「法治」，不管是什麼樣的抗爭，都不該推翻香港這項寶貴傳統，尤其在過程當中「要尊重校園自主」，這點非常重要。

(工商 )