今天下午14時35分，大陸在太原衛星發射中心用長征六號運載火箭，以「一箭五星」方式成功將寧夏一號衛星（又稱鍾子號衛星）發射升空，衛星順利進入預定軌道。

寧夏一號5顆衛星是寧夏金矽資訊技術有限公司自主投資建設的商業航太專案。衛星主要應用於遙感探測等領域。

寧夏一號衛星和長征六號運載火箭分別由航太東方紅衛星有限公司、上海航太技術研究院研製。這次任務是長征系列運載火箭的第318次航天飛行。

(旺報 )