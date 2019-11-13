一箭五星！陸成功發射寧夏一號衛星 20:122019/11/13 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一箭五星！陸成功發射寧夏一號衛星。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午14時35分，大陸在太原衛星發射中心用長征六號運載火箭，以「一箭五星」方式成功將寧夏一號衛星（又稱鍾子號衛星）發射升空，衛星順利進入預定軌道。 寧夏一號5顆衛星是寧夏金矽資訊技術有限公司自主投資建設的商業航太專案。衛星主要應用於遙感探測等領域。 寧夏一號衛星和長征六號運載火箭分別由航太東方紅衛星有限公司、上海航太技術研究院研製。這次任務是長征系列運載火箭的第318次航天飛行。 (旺報 ) #衛星 #寧夏 #火箭 #航太 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買今日上櫃審議會討論映興電子上櫃案 09:282019/11/11 財經 斷橋案林佳龍要追究前朝 藍委：千錯萬錯都別人錯 11:222019/11/11 生活 全台首座旋轉景觀橋 大港橋明年2月開放 13:542019/11/11 生活 韓國瑜炒房借款真相 農委會要求台肥一周後公開 17:392019/11/11 生活 櫃買 通過映興電子上櫃案 18:342019/11/11 財經 陸推央企控股上市公司股權激勵新規 21:212019/11/11 財經 波音737 MAX飛機 預計明年1月復飛 10:312019/11/12 國際 上市公司10月營收年減3.28％ 累計前10月微增0.09％ 15:502019/11/12 財經 美「星鏈」計畫第二批60顆衛星成功發射 22:082019/11/12 國際 搶攻太空 美再發射60顆星鏈衛星 04:102019/11/13 國際大事 兩岸熱門新聞 安全考量 香港中大緊急宣布第一學期提前結束 - 兩岸 - 工商 港中大衝突 警方：發射1567枚催淚彈拘捕142人 - 兩岸 一箭五星！陸成功發射寧夏一號衛星 - 兩岸 - 旺報 港中大警民衝突升級 傳陸生連夜撤往深圳 - 兩岸 澳門賭王何鴻燊慷慨捐贈 馬首銅像回歸圓明園 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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