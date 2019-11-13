「彩墨華梵」讓華梵學生在轉角遇到藝術。（華梵大學提供／王揚傑新北傳真）

藝術家與華梵大學師生一起大玩「彩墨華梵」集體創作遊戲。（華梵大學提供／王揚傑新北傳真）

由82位藝術家共同參展的「台灣彩墨藝術A4秀」世界巡迴展，今（13）日在華梵大學圖資大樓藝術空間揭幕，展出84件A4大小的彩墨藝術作品，華梵師生與藝術家們一起大玩「彩墨華梵」集體創作遊戲，體驗「游於藝」的快樂，為開幕式掀起高潮。所有藝術家將此次畫作所得捐出半數，作為華梵大學藝術教育基金。

彩墨藝術A4秀是以A4紙板的袖珍規格呈現彩墨藝術作品，透過多元媒材和技法，展現不同風貌，是具有台灣特色的藝術創作，今年6月起在台灣和西班牙等地藝文空間巡迴展出，國內藝術大師蕭仁徵、閻振瀛等人皆有作品參展，此次特別與華梵大學美術與文創學系合作，移師華梵校園展出，展期至11月25日止，這也是北台灣唯一的展出地點，歡迎北部地區民眾把握機會前往觀賞。

今天開幕式貴賓雲集，郭木生文教基金會董事長郭淑珍、黎藝術館董事長黎耀之及劉獻中、黃敏欽、桂香木、劉中光、張逸杰等多位參展藝術家皆共襄盛舉，華梵美術與文創學系師生更當場邀請與會嘉賓一起體驗彩墨的魅力，在240公分高的白色展牆上大秀創意，以五彩繽紛的顏料合力完成令人驚艷的「彩墨華梵」即席畫作，為整場藝術開幕秀留下難忘紀念。

華梵大學校長李天任表示，華梵的目標是轉角遇到藝術，A4大小的小品畫作很適合作為學生學習觀摩的素材，相信在美術與文創學系的帶領下，華梵能為藝文界培育更多優秀創作人才。黎耀之董事長也肯定華梵畢業生的表現，當場允諾未來將與學校開展更多合作機會。

華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽表示，所有參展藝術家已決定，此次彩墨A4秀展出的84件作品若蒙欣賞者收藏，畫作所得將捐出半數作為華梵藝術教育基金。

(中時 )