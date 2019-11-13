星宇航空距離明年首航倒數72天，近日臉書公布一支影片，影片記錄下A321neo初號機B-58201從監造到抵台的全紀錄，讓不少粉絲大飆淚。其中，有粉絲眼尖發現，影片裡董事長張國煒在交機前夕跟團隊開會時，牆壁上放著一包「乖乖」，他截圖後上網發文，竟釣出張國煒本人親自回應。

一位星宇航空的粉絲在臉書社團《星宇航空 討論區 STARLUX Airlines》貼出一張截圖，截圖中可以看到影片地點位在德國，當時張國煒正聚精會神聽著同仁報告星宇航空初號機的進度，但螢幕上方竟然掛著一包台灣經典零食乖乖，這名粉絲打趣地留言，「不要不信邪，乖乖真的很重要。」

貼文引來近千位粉絲按讚，同時還意外地釣出張國煒本人留言回應，「上面寫B-58201，哈哈」，有粉絲詢問，那有沒有限定口味？張國煒則說，「要綠燈才行啊，跟口味沒關係」。

粉絲找到亮點。（摘自臉書社團《星宇航空 討論區 STARLUX Airlines》）

其他粉絲看到後也笑說，「綠色乖乖真的是無敵保平安」、「綠色乖乖超紅，工廠的生產機器都會放」。

星宇航空董事長張國煒親自回應粉絲。（摘自臉書社團《星宇航空 討論區 STARLUX Airlines》）

(中時電子報)