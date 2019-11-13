建築系教授褚瑞基今日在台中市建築經營協會大師講座之邀請，以「城市的幸福在藝術中」為題，演講幸福議題，全場散發滿滿幸福。（盧金足攝）

日本建築大師伊東豊雄設計的台中國家歌劇院，名列全世界第九大新地標，更是全台灣唯二通過將建築物本體當作公共藝術，融入都市美學。（盧金足攝）

台中市建築經營協會理事長梁信雄（左）與進行過無數公共藝術的建築系教授褚瑞基，暢談有「藝」思的幸福美學。（盧金足攝）

一年到頭很多縣市紛紛舉辦各種活動，從花博、設計人展、美食、熱汽球到藝術，各種不同型式的展覽，吸引人潮也帶來人氣，主辦的縣市首長民調、支持度明顯受惠，進行過無數公共藝術的建築系教授褚瑞基13日在台中市建築經營協會大師講座表示，辦活動過程，讓民眾獲得「幸福感」，因此帶動一個新的行業，大家都聽過嗎？就是「策展人」。

褚瑞基今日在台中市建築經營協會大師講座之邀請，以「城市的幸福在藝術中」為題，暢談幸福議題。

「你有去過花博，還有獲好評的浪漫台三線藝術季、台灣燈會、台中爵士音樂節、地景藝術節？」褚瑞基說，很多主辦單市首長因為活動成功，網路聲量與支持度立即水漲船高，「很多人從什麼時候紅起來？」有的就是因為一場人氣爆棚盛會，登上民眾支持度高的首長。

如何創造有「藝」思的幸福，成為現代人想在一段活動時間脫離「苦日子」的顯學！褚瑞基強調，活動要有主題，還能為參觀者帶來幸福感，幕後推手就是策展人的專業、美學與眼光，不管在城市或鄉村，就是覺得要讓大家覺得很開心，開心就有幸福感。

他舉浪漫台三線本質上，就是有地方創生的概念，地方要如何復興，復興舊地方，地方創生要把人留下來，只要人才會留下，覺得開心就有想要留下來的意願，浪漫台三線本質上就是有地方創生的概念。

褚瑞基指出，藝術的本質中，公共藝術代表的藝術，絕對不是在美術館裡，而是在公共空間，在教育場域裡，美學教育在生活中可近距離接觸，而不是要到殿堂之上，台中市地標亮點，由日本建築大師伊東豊雄設計的台中國家歌劇院，為全世界第九大地標，更是全台灣唯二通過將建築物本體當作公共藝術，融入都市美學。

他認為，「藝術」體驗應該不是私有的，不是鎖在私人收藏名冊中的號碼；最幸福的藝術感受是一種由許多人感同身受的集體經驗共感，城市中或是生活的這一塊土地中到處充滿這樣的機會。

一片無垠的大海、昂然的高山、壯闊的雲海日出，承載著許多人曾經有過的幸福記憶；而城市中的歷史街區、公園水景或是某大樓觀景台上對這城市的暸望，也是帶著某種驚艷的幸福。

台中市建築經營協會理事長梁信雄表示，世界快速轉動，幸福就在當下，褚瑞基在教育的職志上，期待引導協助過的人、地、事、物，能有一個幸福的圓滿成果，透過大師講座分享，給建築設計相關人員觀察領悟幸福在藝術中的激盪火花。

(中時 )