行政院長蘇貞昌今天表示，「大家都說我是酷吏，我也從不辯駁。」因為他從不以「公」共的資源做「私」人的人情，帶頭的公務員可以對人很溫暖，但對事一定要很嚴格，他一輩子如此。

蘇貞昌下午出席「108年行政院模範公務人員頒獎典禮」致詞時，作上述表示，他也回憶父親過去擔任公務人員的故事。

蘇貞昌指出，他的父親一輩子都是最基層的公務人員，有一年父親得獎、回到家高興的樣子，他始終無法忘記，而父親退休時，縣政府送給他一個約明信片大小的獎牌，父親一直擺在傳統拉門式電視機上頭，讓家人都能看見「我是得獎的人」。

蘇貞昌說，因此後來他擔任屏東縣長時，都將公務人員的獎牌做的很大，甚至還去新北市鶯歌製作很漂亮的陶瓷獎牌，而且「名字要夠大、顏色要顯眼」，因為優良的事蹟要讓大家看到，是多?不簡單的事。蘇貞昌也建議行政院人事行政總處人事長施能傑研議增加模範公務員名額與獎金。

蘇貞昌也說：「大家都說我是酷吏，我也從不辯駁。」因為他從來不以公共資源做私人的人情。他舉例，一個工地主任如果常常被嫌，一定很嚴格；但如果常常拿著酒瓶晃來晃去、簡單行事，蓋完的房子一定問題一堆。因此，帶頭的公務員可以對人很溫暖，但對事一定要很嚴格，他一輩子都是如此。

蘇貞昌表示，他已擔任這任行政院長約300多天，回憶第一天就任時，他前往桃園機場檢查機場管控非洲豬瘟的處置方式，當時他要求應100％檢查來自疫區的行李，即便排隊三公里也必須檢查，為的就是避免台灣被非洲豬瘟淪陷。

蘇貞昌笑稱，結果隔天報紙說他「新官上任三把火」，但其實他是「老官」了、已經第二次擔任行政院長。

(工商 )