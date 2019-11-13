宥勝的第六本書《叛逆南極：失敗者的遺言》預購反應熱烈，親筆簽名限定版甫上架已經全數完售，更蟬聯博客來預購榜多日冠軍，宥勝知道後表示：「非常感謝大家，其實有點緊張，因為大家即將拿到書了，希望看完後會喜歡！」近日他也在臉書曝光自己在南極調皮溜冰的影像，上演名符其實的冰原歷險記。宥勝說，如果時光倒流，他絕對還是會去，但問他要不要去第二次？「我就打死不去了！」

宥勝新書四萬字親筆紀錄零下三十度的冰原歷險。（喜鵲娛樂提供）

宥勝新書《叛逆南極：失敗者的遺言》整本書紀錄了宥勝橫跨近四年的生活歷程以及南極挑戰40天的艱困紀錄，書裡滿滿的南極風光要分享給讀者。回想起叛逆南極之旅最大的難題，「最大的難題是接受現實。糧食不足，時間不夠還想繼續衝？」宥勝後來決定從滑雪隊團員轉到後勤部負責大家的食衣住行，宥勝直言：「這樣的選擇並沒有遺憾，甚至覺得，那是自己做過最讓自己驚訝的決定，我從來都不喜歡失敗的感覺，但這次，我居然為了不違背心聲而願意放棄，我還蠻欣賞敢放手的自己。」

即使困難重重當然也有輕鬆愜意的片刻，近日宥勝常在自己的社群平台分享許多挑戰南極的現場影片，其中途經結冰的湖上，宥勝本想恣意帥氣的溜冰，最後卻摔了個狗吃屎只能匍匐滑行的冏樣，加上手黑青三個禮拜都沒好，但能將南極的罕見美景同步都記錄下來就覺得一切都很值得。

宥勝新書《叛逆南極：失敗者的遺言》紀錄南極挑戰40天艱困紀錄。（喜鵲娛樂提供）

(中時 )