德國導演史凡塔迪肯（Sven Taddicken）今（13日）抵台出席金馬影展，帶著新作《風暴過後》與台灣觀眾見面，該片入圍德國電影獎最佳女主角，大膽將「性侵」議題端上檯面。史凡塔迪肯在媒體茶敘受訪時表示，第一次來到台灣，坐了16小時飛機在13日清晨抵台，過去對台灣沒太大印象，所以對首次訪台的一切都相當好奇，「剛剛從飯店坐計程車來到西門町，發現一路上的街景十分吸引人，所以決定回程就用步行的方式回去，可以漫步欣賞台北。」

導演史凡塔迪肯為出席金馬影展，首次來到台灣。（江珮瑜攝）

史凡塔迪肯和台灣結緣頗深，不僅17年前的首部電影《發情日記》就獲金馬邀映，第二部電影《艾瑪的禮物》更奪下台北電影獎國際新導演首獎。他也自曝家中還收藏著《發情日記》台灣版海報，十分期待這次的台灣行。他說：「這趟會安排台北近郊一日遊，看看首都城市之外的景色」，過去曾聽說寶島溫泉很有名，打算找機會體驗，他如果有時間，也想走訪故宮了解中華文化的精髓。

電影開場的性侵戲逼真驚人，劇情一路驚人開展。性侵戲必須寫實拍攝，對所有演員都是極艱難的挑戰，尤其男女主角必須全裸演出、同時又得面對性與暴力，全體工作人員對此嚴陣以待，還特地開會討論「該怎麼拍」，史凡塔迪肯形容拍攝就像「練舞」一般準確，「我們足足花了一天排練，在地板上貼了各種走位點，很像排練舞蹈一樣，讓演員很有安全感。」他也提到剪接時自己有設衡量標準，謹守一條「不可讓觀眾有不適感」的界線，確保電影創作的初衷。

《風暴過後》探索人在受到傷害後、該如何獲得療癒。（海鵬影業提供）

為了拍攝，史凡塔迪肯也親自拜訪性侵受害者，他說：「我一開始有點害去和受害者談論這些是，所以先從機構下手，後來有些朋友知道我在拍這個題材，就會找我分享發生在自己身上的私密故事」，他表示經過這樣的歷程，他理解了一件壞事及一件好事，壞事是被性侵後是完全沒辦法遺忘、把這件事甩在後頭的，是一種不可逆的傷害。但好事是，往往受害人想找尋的解方是復仇或伸張正義，但他發現要是想著報復就會永遠被傷害困住，反倒要大步往前走，不要一直被這件事影響困住，生活才能繼續前進。

《風暴過後》是史凡塔迪肯的第5部作品，也是首度嘗試自己編劇的電影，該片不僅獲選多倫多影展，德國漢堡影展及美國邁阿密影展更雙雙提名最佳影片。劇情描述一對愛侶在地中海度假，卻意外遭到3名年輕人攻擊，女生甚至遭到了性侵。2年後，恩愛的2人還在一起，卻在馬爾特再次遇見該名性侵犯，想尋求報復時，這份感情開始面臨了嚴峻的考驗。該片12月13日在台上映。

(中時 )