針對前總統馬英九、高雄市長韓國瑜今天就能源議題發表談話，蔡英文總統連任發言人阮昭雄表示，馬自稱任內經濟成長最高，卻絕口不提是以經濟成長最差時為基期，完全是同一種話術。風電也是直到蔡總統上台，全球廠商便紛紛前來台灣投資，和只會空談的馬英九前總統大不相同。

阮昭雄一一回應馬英九和韓國瑜的說法指出：

1.「非核家園」的實現，是我國明定於《環境基本法》中的國家目標。馬前總統記得很多法令的名稱，執政八年卻沒有任何落實的努力。黨籍總統候選人甚至還以延役屆齡應退休的核一二三電廠、重啟20年都沒蓋好的核四廠為政見。

2.馬前總統「自豪」所謂《再生能源發展條例》、《溫室氣體減量與管理法》，都是在國民黨執政時立法的。卻選擇性遺忘真正關鍵再生能源發展的相關立法，例如《再生能源發展條例》、《電業法》的修正，是在蔡總統上任後才完成修正，包括2025年再生能源推廣目標，由1,000萬瓩提高至2,700萬瓩（27GW）以上，配合電業法修正，鼓勵綠電自由市場，以及鼓勵全民參與，獎勵設置再生能源設備等。

3.馬前總統說國民黨執政時在發展綠能上，馬政府時期成長54％，扁政府只有30％，蔡政府前3年是負成長0.91％，這是完全錯誤指控！實際上蔡政府執政短短3年期間(2016-2018)，再生能源裝置容量增加1,916.8MW，超過馬政府執政8年(2008-2015)總增加量(1,510.6MW)。

4.執政團隊歡迎最嚴格的監督與批評，但國民黨既然曾經執政，相關的討論就應該基於事實。至於再生能源的發展，過去三年來不但為台灣爭取了可觀的國際投資，已經帶來產業發展的機會，相關產業的發展潛力。國內業者都表達綠電的需求，國民黨可以等，但台積電已經沒有時間再等。

至於馬政府批評又要搶功的風電，他說，馬英九一直誇口自己好棒，但問題是到了２０１６年之前，躉購費率雖高，卻乏人問津。直到蔡總統上台後，全球一流的離岸風電廠商便紛紛前來台灣投資。

阮昭雄強調，事實勝過雄辯，昨天總統出席海洋風電的啟動儀式，不僅是國際廠商紛紛感謝政府推動綠能的決心，也有六位的駐台代表出席，顯現這個成果，甚至國民黨執政苗栗縣副縣長、國民黨籍陳超明立委都到場支持，和只會空談的馬英九前總統大不相同。

(工商 )