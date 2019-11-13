總統大選倒數59天！藍、綠繃緊神經，國民黨總統候選人韓國瑜副手(11日)公布，由前行政院長張善政擔任。資深媒體人許聖梅今(13日)接受《中時電子報》專訪談到「國政配」組合是天作之合。許更用「韓國輸」的例子比喻韓的選情逆轉勝當選機會大。

挺韓名嘴許聖梅讚「國政配」組合天作之合。(照片/游定剛 拍攝)

面對2020國民黨總統候選人「國政配」，接地氣賣菜郎配上高學歷農夫組合，許聖梅坦言「國政配組合完全不會意外，認為兩人行事風格、人格特質是天作之合，韓很有領袖魅力，時常運用幽默方式點出庶民苦，至於張善政就是100%守門員，一個人做事往前衝、一個則在家防守，他們1+1的力量絕對大於2」。許更點出「韓市長打動民心說得莫忘世上苦人多，我們的痛苦他都了解，張能來執行、落實，所以國政配組合力量就是1+1大於3」。

許聖梅表示中華隊打贏韓國隊，氣勢如虹的那一仗後，韓國瑜一定贏。(照片/游定剛 拍攝)

面對五度五關力拼選總統的親民黨黨主席宋楚瑜，今(13日)宣布和副手「廣告教母」余湘角逐2020總統終局之戰。面對記者詢問「宋投下震撼彈參戰，是否直接影響到韓國瑜的選情呢?」許則認為「不會有影響，因為韓本來就大於國民黨，有影響的部分會是國民黨的政黨票，對於不分區名單我就不仔細評估了」。許特別點出「怎麼會有人一定要在第8名呢?不分區名單公布後，許多人紛紛猜測政黨票會掉多少票呢?有人揣測是兩成，但不會掉到民進黨、時代力量裡，這時間又剛好有人出來補位置，政黨票鐵定會有影響。」

韓國輸了！許聖梅爆「國政配」勝選關鍵

許聖梅分析「不分區名單公布後，相信會有不少人對國民黨感到失望，政黨票上的取向，他可能就會投給宋楚瑜，這也是選民的選擇，這也是國民黨該承受的結果，當時在考慮不分區名單時，就該考慮選名的觀感，而宋楚瑜的參選對韓的基本盤是不會有影響的，但對政黨票岌岌可危，國民黨可能要注意了」。

許又舉例「從昨天到今天24小時內，熱門關鍵三字韓國輸，據了解，韓國隊賽前蠻驕傲的，中華隊很團結，逆轉勝的過程實在讓人感動。許特別表示「我從韓國輸這件事情上看到韓的選情，因為韓國瑜這幾個月以來就是被壓著打，打到政黨、政治選舉該有的規則，但越高壓打，支持韓的選民反彈力量會更大，一定要相信這股力量，昨天看到中華隊打贏韓國隊，氣勢如虹的那一仗後，韓國瑜一定贏」。

(中時電子報)