泰國朱拉隆功大學日前通過一項新規定，讓學生可以依照自己的性別認同穿制服到校上課或考試，也就是說跨性別的學生到學校時可以自己選擇要穿上男生或女生制服。

在泰國，大學生到學校上課或是考試時，必須穿上制服，朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）在11月7日通過一項新的規定，學生到校上課、考試或參加正式活動時，可以根據自己的生理性別或是根據自己的性別認同選擇要穿的制服。

而這項新規定的其中一個推手是教育學院的跨性別學生吉拉帕（Jirapat Techakijvekin）。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，吉拉帕過去曾經向教育學院提出讓跨性別學生穿女生制服上課的請求，但學院不予理會，今年1月，吉拉帕和好幾個同學再度向教育學院請願，主張學校不讓她們穿女生制服是侵犯人權。

網路媒體Prachathai在報導中指出，吉拉帕同時也向女性事務和家庭發展部（Department of Women’s Affairs and Family Development）的性別歧視委員會提出申訴。

在今年2月，吉拉帕接到學校通知她可以穿女生制服到校，但只限於吉拉帕，其他學生還不行，直到11月7日，朱拉隆功大學才宣布這項適用於所有學生的新規定。

在學校通過新規定後，吉拉帕在臉書表示，畢業自朱拉隆功大學的跨性別校友們以及人權工作者協助她很多。

Prachathai報導指出，朱拉隆功大學一直沒有針對跨性別學生到校上課或考試的服儀規定，跨性別學生如果想要穿符合自己性別認同的制服，必須要個案申請，而申請的手續非常複雜，除了大量文書工作，申請學生還要出示「性別認同錯亂」的醫療證明，而更多時候跨性別學生根本不知道他們可以向學校個案申請。

而儘管大部分老師不會強迫跨性別學生要穿上符合生理性別的制服，但跨性別學生仍然經常遭遇到學校教職員的歧視，或經常被威脅指這些學生不守規矩。

朱拉隆功大學通過這項新規定，代表跨性別學生再也不會因為穿著而被指不守校規，也再也不需要向學校個案申請。

(中央社)