王瞳與艾成交往8年多，近日女方捲入馬俊麟小三風波，不僅被正宮梁敏婷提告求償400萬，她和艾成關係似乎也昇華成家人，結婚遙遙無期。據媒體報導，艾成今(13日)現身受訪，坦言練團時仍會和王瞳見面，雙方一心想把工作做好，所以不尷尬，他也形容自己「不是戀愛高手」，身邊的人從沒向他諮詢戀愛煩惱，一席話惹人心疼。

王瞳和艾成的婚事卡關多年，主因直指經濟問題，然今年7月王瞳驚曝和已婚男星馬俊麟過從甚密，艾成第一時間默認和王瞳已變成家人，之後又和王瞳合體現身救火，不久馬俊麟卻在記者會上脫口承認「沒控制好感情」，讓外界對這樁四角戀情霧裡看花。

據《ETtoday星光雲》報導，艾成今透露和王瞳等人組成的「87樂團」將推出悲傷情歌〈安放〉，他強調不是呼應心情，是和成員合作討論出的新歌，被問王瞳近況，艾成說：「她努力復原心情」，兩人有多年感情，一定會關心幫忙，不會拋下對方，他也聊到身邊的人會問他開副業等工作問題，但就是沒有人來問他婚姻或愛情的難題，連弟弟跟太太吵架也不會跟他說。

(中時電子報)