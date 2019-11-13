國民黨主席吳敦義（中右）及夫人蔡令怡（中左）。（資料照）

國民黨不分區名單12日晚上流出後引發黨內青壯派反彈。13日中常會核備時，名單內容雖有略微調整，但仍有多數中常委對邱毅與吳敦義夫人蔡令怡的閨蜜車宜靜等人列入極為不滿，同時仍反對吳主席本人仍在名單中，中常委徐弘庭、沈智慧等人憤而離席。

據與會人士表示，中常會核備不分區名單時，雖與前一日流出名單有些微調整，但其中名單仍令中常委極為意外，前立委邱毅則爆冷門進入第8名，黨主席吳敦義改排第10名，更令多位中常委無法接受的是吳敦義夫人蔡令怡的閨蜜車宜靜竟排入第12名，台北護理健康大學教授李玉嬋也列入名單，多位青壯派中常委在會上針對名單中的人選提出質疑，認為這些人對國民黨並無貢獻，同時也反對吳敦義在安全名單中。

為此，黨副秘書長兼組發會主委杜建德以時間不夠為由皆未作出解釋，在議程將進入拍手通過前，台北市議員徐弘庭與中常委沈智慧憤而離席，以示拒絕背書，隨後吳敦義宣布「那就散會吧！」會議被迫草草結束。

徐弘庭事後表示，在會中曾有人提出如果吳敦義真的要把自己排入名單，希望能改列第14名，放在安全名單邊緣，但吳敦義以「是我考慮過後的決定」回絕。

在名單初次外流後，前總統府副秘書長羅智強出面呼籲，希望中常會不要通過這份名單，如果中常會仍照案通過，13日晚上6點將於國民黨中央黨部「靜坐夜諫」。

原訂國民黨今日通過不分區立委名單後，預計在16日召開中央委員會全體會議行使同意權，再由吳敦義核定。國民黨發言人歐陽龍表示，16日是針對34名不分區名單中的每一個人行使同意權，每個人都可以發表意見，若是通過，會在18日正式報上中央選舉委員會。

吳敦義不分區列第10藍委抗議 淪分贓名單！？中常委醞釀倒吳

(中時電子報)