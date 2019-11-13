本報舉辦網路投票「你覺得，吳敦義列不分區第八名，適當嗎？」截稿為止，居然高達90.13%的網友都投「不適當，應排在最後。」（翻攝《中時電子報》投票）

國民黨立委不分區名單昨曝光，國民黨主席吳敦義列第8名安全名單內，引發熱議，本報對此舉辦網路投票「你覺得，吳敦義列不分區第八名，適當嗎？」截稿為止，居然高達90.13%的網友都投「不適當，應排在最後。」而在本投票未結束前，吳敦義也因強大的民意致使他改列第10名。

本報所作的網路投票「你覺得，吳敦義列不分區第八名，適當嗎？」至截稿為止，已有6千多人投票，5569人都投「不適當，應排在最後。」高達90.13%；也有559人投「適當」，佔9.05% %；51人則表示不知道/無意見，佔0.83%。

國民黨主席吳敦義列第8名安全名單內，不少人覺得吳排名應最後、列在第15、16名，展現力保更多立委上壘的決心，目前的排序簡直是「自肥」；但也有不少黨內人士認為，吳經歷豐富、其專業與能力絕對可勝任不分區立委並能整合各黨派，為國民黨爭取國會龍頭職務。

(中時電子報)