行政院長蘇貞昌今天出席「108年行政院模範公務人員頒獎典禮」。他表示，政府有效率，就是因為公務員好，期許公務員在「公門好修行」，對國家進步、對民眾更好。蘇揆也向人事長施能傑喊話，是否能研議增加模範公務員的獎金與名額。

蘇揆今天頒獎並感謝獲獎的公務人員戮力從公、表現卓越，希望得獎者作為各界的學習楷模，鼓勵其他許多公務人員在各方面努力。蘇揆回憶，他父親一輩子都是基層公務員，而他始終不忘父親得獎後返家的高興模樣。父親退休時，縣政府致贈一個約明信片大小的感謝獎牌，父親還擺放在當時很大台的拉門電視機上，讓大家都看見。

蘇揆說，也因此，當他擔任縣長時，公務人員的獎牌都做很大；還會到鶯歌燒漂亮的陶瓷，院長幽默表示，當時他不僅把得獎人的名字放大，還特別挑選暖色系的紅色，讓別人一眼就知道得獎者。

蘇揆也向人事長施能傑喊話，是否能研議增加模範公務員的獎金與名額，語畢恰巧現場一位嬰兒大聲喊叫，像是呼應提議，蘇揆也幽默表示「連國家未來的主人翁都表達贊成」，引起台下笑聲連連。蘇揆強調，他非常鼓勵獲獎人可帶著要感謝的人去旅遊等，因此請人事長研議增加獲獎名額與獎金，對此現場公務同仁也熱烈鼓掌。

蘇揆指出，別人都說他是酷吏，他也從不辯駁，因為他不以「公」的資源做「私」的人情。帶頭的公務員，可以對人很溫暖，但對事一定要很嚴格，他一輩子如此。政府有效率，就是因為公務員好。公務機關有公權力；有組織力；民眾可能不懂，但公務員了解很多部分。期許公務員在「公門好修行」，包括防止病毒入侵、做出改革等各方面，都會對國家進步、對民眾更好。

行政院人事行政總處表示，今年為第27屆，計有54個主管機關、81人參選，共32位獲獎（中央組15人、地方組12人及幕僚組5人）。

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