孫鵬、屈中恆、庹宗康主持三立《國光幫幫忙之大哥是對的》14年，近日因節目改版記者會採邀現端倪，孫鵬、屈中恆確認下車，昔日國光幫三元老僅剩庹宗康留下拉主KEY，張立東效果十足繼續留任，14日加入新夥伴風田第一次改版開錄。據業內知情人士透露，手邊僅主持該節目的孫鵬每周主持3集，1集主持費約5萬，粗估每月損失60萬左右，屈中恆每月也損失6位數以上。

屈中恆透過經紀人表示，《國光》製作單位在10月底錄影後，11月初提出改版需求，屈中恆評估自己這半年的舞台劇及戲劇演出檔期，順勢請辭，心中雖然不捨，但因12月演出上海表演工作坊的5小時舞台劇《曾經如是》，他勢必得花時間飛到上海排練，加上台灣表坊《絕不付帳》近日也是密集排練，明年還有果陀的另一檔舞台劇，實在無法顧及節目，只能選擇在這時間點忍痛離開。不過由於屈中恆有養家壓力，舞台劇及戲劇檔期排至明年上半年，下半年會重新調整，不排斥任何主持機會。

節目物是人非，當年張立東（左起）、孫鵬、阿翔、庹宗康、屈中恆以及楊昇達的龐大主持班底如今僅剩2人。（中國時報資料照）

而孫鵬離開《國光》，手上無其他節目，可說事業完全歸零，但他不擔心自身處境，反而對外透露，節目改組多次，與當年自己加入時的節目宗旨及精神完全不同，加上自己是演員出身，雖在幾年前因緣際會開始主持，多年來也陸續不少節目邀約主持，但他還是想重回熟悉的演員身分，未來可能整合手邊資源，挑戰導演、編劇及演員等角色，也可能多在網路領域著力，經營自媒體等。

當年孫鵬、屈中恆及庹宗康因在《康熙來了》大聊國光藝校逗趣求學往事，而開新節目《國光幫幫忙》，14年下來，節目幾度轉型，陸續增加幾位主持人阿翔、張立東等人，幾年來也經歷不少大事件，阿翔因與謝忻驚天一吻選擇離開，孫鵬則因去年孫安佐在美發表恐怖言論遭逮，赴美救子向節目請長假，當時本以為會丟工作，但他返台後依舊回歸，沒想到近日因節目改版，竟與屈中恆確定離開，令外界驚訝。

(中時 )