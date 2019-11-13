《霹靂嬌娃》天才女導伊莉莎白班克斯所帶領的「全新」霹靂嬌娃，包含克莉絲汀史都華、娜歐蜜史考特及艾拉巴林斯卡，替傳說中神龍見首不見尾的「查理」工作。該片在美國時間11日晚間於洛杉磯舉行世界首映。史都華開心表示：「我很幸運因為我能夠在這樣的時空背景下做自己！而莎賓娜在電影中的角色所扮演的就是團隊中的大姊，我覺得這是一個機會去告訴所有人，不論妳在什麼位置，妳都有權利去面對並大聲說出自己是誰！」對於重啟經典是否有背負著不為人知的壓力，她則是說：「全新的《霹靂嬌娃》完全是啟發於當年的原作，我從小看著她們，便幻想自己可以跟劉玉玲、茱兒芭莉摩以及卡麥蓉狄亞成為姊妹。現在我也迫不及待自己能夠成為女孩們心中這樣的角色！」

克莉絲汀史都華。（索尼影業提供）

今年以《阿拉丁》中「茉莉公主」紅遍全球的娜歐蜜史考特也同樣以一襲黑色小禮服亮麗現身紅毯現場。本次在電影中飾演的是一位在發現公司機密後，意外被收編進入成為天使特務的天才工程師，面對這樣的角色設定，史考特則是在受訪時激動地表示：「這是一個機會去告訴全世界所有的女生，妳們每一個人都有機會成為自己的天使！」

娜歐蜜史考特。（索尼影業提供）

除此之外，對於本次圍繞在所有好萊塢知名女性身邊工作，史考特也提到她認為自己每一分每一秒都在學習，在如此振奮人心的工作環境下工作，也讓史考特充滿信心的說著：「這是一部充滿力量且普世的電影；它會讓你在走出電影院後，不僅內心有著滿滿的自信與力量！絕對是部娛樂性百分百的好作品！」

導演伊莉莎白班克斯在受訪時表示：「這個主意就像是要擴大我們對原著《霹靂嬌娃》的世界觀，讓更多世界各地的粉絲可以認識這個神秘組織。」她也另外補充道：「希望能夠透過這部電影，讓年輕人再度意識到自己對於自身的認同，及眼前的事物是有掌控及話語權的。」該片12月27日上映。

艾拉巴林斯卡。（索尼影業提供）

伊莉莎白班克斯。（索尼影業提供）

(中時 )