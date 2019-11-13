面對之前交手三次都直落二取勝的日本對手常山幹太，寶島一哥周天成今天第1局輕鬆收下後，在第2局陷入苦戰並讓出，不過最終還是21比5、24比26、21比15奪勝，睽違4年再度打進香港羽球公開賽男單16強。

今天這場比賽周天成首局11比4大幅領先時進入技術暫停休息，回到場上後逼出10比1攻勢，以16分之差迅速拿下，不過第2局戰況變得膠著，周天成以8比11、3分落後進入下半局，這一局雙方數度平手或互換領先，甚至進入到「丟士」，常山才追回一局。

決勝第3局周天成前段靠著一波4比0小高潮要回領先後，就沒再給常山超車機會，期間雖4度被追到只剩1分領先，小天還是穩住陣腳，就此邁向勝利。

從2013年起，周天成至今7次問鼎香港公開賽，2015年晉級到8強是個人在這一站最佳成績，不過接下來2016到2018連三屆第一輪就出局，今年不再重蹈覆轍，下一輪面對日本西本拳太、印度凱許亞普（Parupalli Kashyap）之間的勝方，贏了就能重返本站賽事8強。

(中時電子報)