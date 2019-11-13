新北市三峽區公所將於11月17日（日）上午10時，於龍埔國小舉辦「2019新北市三峽區親子童樂會」，規畫五大主題區，包括精彩舞台表演、歡樂氣墊遊戲區、懷念童玩體驗區、親子DIY手作區及特別規劃區，除了有哥哥姊姊帶動跳及魔術雜耍泡泡秀等表演外，還有很受大小朋友喜愛的氣墊溜滑梯、歡樂釣魚池、復古彈珠臺、童玩吊酒瓶、童玩丟沙包及歡樂套圈圈等趣味體驗遊戲，更特別規劃歡樂遊園車、甜蜜棉花糖機及造型氣球互動等活動，活動免費參加，歡迎週日親子一起來同樂，用愛陪伴，享受溫馨親子互動時光。

三峽區長陳文俊表示，三峽近年來移入人口增加，特別是年輕家庭移入，為促進親子互動和交流，提供更多友善的親子同樂環境，特別舉辦「2019新北市三峽區親子童樂會」活動，將大型維尼大象氣墊溜滑梯、歡樂小小兵跳跳床、PK籃球氣墊及歡樂釣魚池等超夯夜市遊戲器材搬到校園，重現遊樂天地，還有新奇又有趣的泡泡秀及魔術秀等超High表演，另外也設置親子DIY手作區，透過溫馨的手作互動時光，讓親子感情更加深刻緊密。

三峽區公所表示，這次童樂會活動節目精采豐富，體驗遊戲皆免費參加，另邀請到地震體驗車、性平企鵝CEO、三峽分局婦幼隊及國軍寶寶加入宣導，活動寓教於樂，歡迎大家一同來現場同樂，歡度開心假日時光，也讓孩子遠離3C產品，養成良好生活習慣，相關活動訊息至上新北市三峽區公所網站https：／／www.sanxia.ntpc.gov.tw／查詢。

(中時 )