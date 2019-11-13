為鼓勵中藥產業發展、創新及研發，行政院會明擬通過「中醫藥發展法」草案，重點包括使中醫藥成為國家級產業輔導計畫，並能培育完善專業人才。

蔡英文總統10日出席彰化縣「溫柔堅定顧台灣、中醫中藥保平安-2020蔡英文總統連任中醫師後援會成立大會」時，提及衛福部提出的「中醫藥發展法」，行政院明天就要通過這項草案。行政院發言人Kolas Yotaka表示，有關中醫藥發展法是衛福部為因應世界衛生組織WHO所制定的「2014-2023年傳統醫學戰略」，並為落實憲法所賦予國家應促進現代和傳統醫藥研究之義務，依此擬具「中醫藥發展法草案」。

Kolas說，該草案共24條，制定重點包括促進中醫藥永續發展政策，例如其中將設置中醫藥研究基金、提供中醫藥研究獎勵或補助、並完善中醫藥醫療及照護服務，像是發展中醫居家醫療。

她並指出，草案也提升中藥品質管理及產業發展，像是加強中藥上市後監測措施、以及精進中醫藥研究發展及人才培育，包括建置國家中醫藥知識庫、發展中醫藥實證醫學等、並將高中以下課綱納入中醫知識等。

(中時 )