楊烈錄高點綜合台《震震有詞》談罹患大腸癌後的抗癌過程，他從發現罹癌到入院手術治療、化療後的部分後遺症，他都樂觀看待。他忍不住提及當年豬哥亮、高凌風罹癌後，卻相信偏方療法，錯失治療良機十分可惜。

楊烈2005年發現自己連續腹瀉2個月，一開始以為是痔瘡，沒想到演變成腹部絞痛到無法站立，決定還是看醫生檢查，確認罹患大腸癌第二期，並爆瘦16公斤，他說：「當時覺得自己一直都保有運動習慣，不敢相信癌症竟然找上我，心情很軟弱，情緒也很雜亂。」他之後決定聽從醫生建議進行手術，不過最令主持人謝震武及現場來賓訝異的是，他出院兩周後如期舉辦演唱會。

楊烈相當樂觀。（和展影視提供）

楊烈原本演唱會預計進行2小時，最後唱了2個半小時，共唱了50首歌，他打趣形容：「唱到大腸差點跑出來。」他全身散發正能量。自從楊烈罹癌消息傳開，好友紛紛提供民俗療法，甚至還有人跑到醫院擋住他，「你千萬不能開刀，一割就完了。」而手術後，也有許多好友前往探視，帶來的中藥堆積如山，連護士開玩笑，「你可以開一間中藥房了。」不過，他也首度透露，住院時許多時間都在裝睡，因為太多粉絲朋友前往探視，不裝睡很難休息，「希望大家看到這集播出不要跟我計較。」

近期演藝圈頻傳藝人罹癌，楊烈回想起之前跟豬哥亮合作拍戲時，看到對方選擇偏方治癌，他難過表示，「他每3分鐘就跑一次廁所，那根本是瀉藥，讓他營養都流失。」但豬哥亮相信偏方透過上廁所，可以把毒素都排光，讓楊烈覺得十分惋惜。而好友高凌風罹癌時也是相信偏方療法、拒絕檢查跟醫院治療，他前往探望高凌風最嚴重時，對方手指頭整個撐不開，他看到好友這樣更是心痛。

(中時 )