著名國防大廠BAE系統公司(BAE Systems)，計畫在明年夏天展示一種輕量化雷達干擾系統，可以應用於直升機或者無人機上，以提升此類飛行器的戰場生存率。

防衛新聞(Defense News)報導，BAE公司在11月12日宣布，已經與美國陸軍簽訂一項研發合同，關於「偵測並克服電子戰中複雜而未知的威脅，來提高飛機的生存能力和任務效率」。這項合約規定，BAE將於2020年7月展示該技術。

BAE表示，該公司的先進技術快速實驗室(FAST Labs)正在開發自適應射頻干擾器和偵測感應器整合在一個系統中。

目前的直升機與無人機的電子反制系統，只有被動式的熱焰彈、干擾絲這樣的「硬殺」裝置，此時威脅離機體已經非常接近，應變時間非常有限。因此希望電子戰系統，在威脅還在較遠距離時，憑著電子假訊號與干擾器，影響來襲的飛彈。

當今的電子戰系統，對於大多數旋翼機和無人機平台來說，顯得過於龐大和笨重，而BAE試著將把多種可編程天線，組合到一套數位相控陣系統中，使得這個系統的功能多樣，同時減小尺寸。

(中時電子報)