楊瓊瓔要選了！國民黨第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委參選人13日出爐，台中市副市長楊瓊瓔以「順應民意、配合黨的方向」接受徵召，她強調，做事情向來非常務實，希望以市政為重，擔任什麼角色一定全力以赴。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，楊瓊瓔在地方期待下參選，擔任5屆立委之後，獲市長盧秀燕拔擢擔任副市長，全心全力投入為地方建設服務，大家看得見，地方選民都感受她的努力和付出。

第3選區無黨籍洪慈庸以楊瓊瓔為對手，答案明朗化，上演兩個女人的戰爭，昨晚楊瓊瓔忙於公務後，在個人臉書平台向市民報告結果。

民進黨市議員陳淑華、邱素貞，昨日在議會質詢時表示，楊瓊瓔是潭雅神史上最強的隱藏版立委候選人，下周立委登記，楊參選是要請假或請辭？

對此，楊辦強調，楊瓊瓔的標準一定高於林佳龍與陳其邁，擔任副市長以市政為重，沒有請辭、請假問題。

台中市府人事處表示，依《公務人員行政中立法》第11條規定，公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告日起到投票日止，應依規定請事假或休假；即依規定參選立法委員的公務人員，應在12月31日到明年1月11日選舉期間請假。

(中時 )