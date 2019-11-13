（不斷更新）不滿被傳作弊？！彰化縣建國科大13日晚間驚傳校園喋血，兩名夜間部3年級男同學平日互相不滿，被砍林姓學生在今天晚上於108教室第一節考試結束在座位上休息時，同班的許姓學生持刀闖進教室將他砍3刀，林姓學生一面往校安中心奔逃求救，校安中心立即報警將砍人的許姓學生逮捕，並叫救護車將傷者送往秀傳醫院。

這起校園瘋狂砍殺，許姓同學疑似不滿被傳作弊，拿起亮晃晃刀子，瘋狂猛砍，林男肩膀、背部等多處，當場鮮血直噴，濺得滿地鮮血，引起一片尖叫，警方迅速趕到現場，逮捕行凶的許男，依傷害罪嫌偵辦。林姓男同學送醫後沒有生命危險。

校園學生被砍，警方調查中。（彰化踢爆網／吳敏菁彰化傳真）

太可怕了，血跡斑斑還有包紮影片上傳到社群網站，留言紛紛，還有匿名留言，「

下次跟我講話口氣客氣一點，不要在走廊大聲喊我的名字，說我作弊，講話再白目一點沒關係啊，不要被我殺死啊。」這是真的喊話，還是模擬語氣，警方還在進一步調查釐清中。

校方也緊急處理、調查，指出兩位學生都是行銷與服務管理系三年甲同學，平常兩人早積怨，林姓同偶而還會以言語霸凌許姓同學，令許姓同學心生不滿，才在今日期中考試第一節休息時間跑到林姓同學考試的教室持利器砍傷他。

校方表示，由於砍傷人就不對，且已涉及刑法，正等候警方的調查結果，再做進一步處置。據了解，砍人的許同學、30歲，領有身心障礙手冊，有輕度的智障，情緒容易燥鬰，自尊心也比較重。

(中時電子報)