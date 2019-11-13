行政院今日核定捷運三鶯線延伸八德段可行性研究報告，桃園市政府表示，預計兩年內、2021年完成綜合規劃核定，核定後七年完工。

捷運三鶯線延伸八德段全長約3.9公里，起點在三鶯線LB12站，以高架方式沿著八德區和強路至介壽路新闢道路，行經八德非都市計畫農業區轉為地下，銜接桃園捷運綠線G04站，沿途將設置兩個站，計畫總經費約116.41億元，中央補助50.85億元，桃市府分攤65.56億元，自償率30.07％。

新北市的捷運三鶯主線預計在2023年的年底通車，三鶯延伸八德段可望在2021年完成綜合規劃核定，銜接上三鶯線主線工程機電系統的施工，使全線機電系統一致，通車後將可紓解桃園市的八德，以及新北市鶯歌、三峽、土城等通勤人潮，逐步實現北北桃共同生活圈。

捷運三鶯線延伸八德段可行性研究於2013年啟動，經歷交通部及國發會審查修正後，今天接獲行政院同意函正式核定，後續將辦理綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等作業，預計在兩年內完成綜合規劃核定，並於綜合規劃核定後七年完工。

(工商 )