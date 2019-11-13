東森《美味滿閣》18日首播，劇中飾演圓滿閣主廚的王傳一，將對飯店集團千金魏蔓展開猛烈追求。但這次兩人將一別過去的形象，成為女強男弱的CP組合，與過去角色形象有著極大反差。其中飾演火爆千金的魏蔓更為該劇獻出武打處女秀，於劇中穿上貼身性感貓女裝，與武行過招對打。

劇組安排動作指導兼替身於現場一一教學，劇裡踢腿、摔人、翻牆等一連串招數，加起來就有近20個連貫動作。魏蔓表示，「因為我從來沒有拍過武打動作戲，所以開拍前有點緊張，但又覺得很興奮。而且真的要親身體驗，才會知道武打戲有多不容易，像我有個差點被打到要還擊的動作，後面還有一個人要勒住我的脖子，要被勒住、回打、最後還要過肩摔，同時兼顧到攝影機抓特寫的時機，真的滿難的」。

這場戲還請到黃少祺客串，畫面中黃少祺騎重機帥氣登場，與魏蔓狀似親暱，最後還載著女方騎車離開。黃少祺開心表示，「這次客串是因製作人的邀約，我一聽到二話不說就答應，就算無酬都會來。加上導演、攝影等都是認識很久的朋友，就像開同學會一樣，在現場玩得很開心」。拍攝黃少祺載魏蔓離開的畫面時，因重機發動的後座力太強，魏蔓竟差點重心不穩往後摔，讓她嚇得大尖叫，直呼差點摔死。

黃少祺友情客串《美味滿閣》。

(中時 )