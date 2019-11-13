香港「三罷」抗爭延燒多日，13日教育局發佈新聞稿，宣布隔日全港停課；警民衝突激烈的香港中文大學宣佈學期即刻結束，浸會大學則是表示基於安全考量，學期將在兩周內結束。而中大學生會會長蘇浚鋒則是向法院申請禁制令，限制警察入校。也有一共14校發表聲明表示「與中大同在」。而13日衝突越發激烈，警方一共發射了1567發催淚彈，港鐵也有多站因遭破壞而宣布關閉。

中大校園13日宛如戰爭現場，學生設置防線與警察對峙，整個校園陷入火海。教育局基於學生安全考量宣布隔日全港停課，而衝突最激烈的中大則是宣布即刻起結束學期。浸會大學則是同日下午由校長錢大康，向全校師生發信表示，本學期將於2周內結束，而考慮到校園安全問題，以及社會持續動盪對校園運作造成的影響，所有校內課程將於14日起中止。

為了反制警察入校，中大學生會會長蘇浚鋒則是向法院申請禁制令，未來警方在沒有搜查令或按法例准許的情況下，不得進入中大校園。另外，禁制令也限制警方不得在未經中大校方允許的情況，在校園內使用「群眾武器處理」。蘇浚鋒表示，希望申請禁制令能阻止警方進一步傷害中文大學校園，以及要求尊重中大作為高等學府的學術自由和價值。

至13日中午，發生多次激烈衝突的中大2號橋，依然有約30名黑衣人駐守觀察警察動向，現場充滿催淚彈殼與磚頭。中大對此表示，校長已多次介入調停談判，在衝突中警方仍多次發射催淚彈造成多人受傷，校方對此表示遺憾與歉意。接近晚間6時，港鐵大學站的鐵軌遭縱火，有多名黑衣人走入列車行駛範圍。浸會大學附近則發生堵路情況，有傳言指警方會進入浸大，但遭警方否認。

九龍塘與元朗也有多起激烈衝突，東鐵綫有多站因遭破壞尚未修復，因此持續關閉，稍晚上水站則是有列車遭縱火。九龍塘則出現多處被堆放路障和交通燈遭破壞，元朗則是有多名示威者遭逮捕。

香港「三罷」示威延燒至今，晚間接近9時，近百名示威者身穿黑衣、戴口罩，聚集在屯門，並往屯門警署推進，警方發射數十發催淚彈驅離。同樣狀況也發生在旺角彌敦道。

晚間6時，港鐵大學站的鐵軌有人縱火，也有黑衣人走路鐵軌行使範圍內，情形險象環生。紅磡康莊道往紅隧入口方向，則是有示威者繼今早後又再度以雜物堵路，造成車輛僅能單線通行，晚間9時有示威者在紅隧的收費亭縱火。下午5時許，數百名示威者聚集在香港浸會大學外，有部分則在浸大天橋上防守，有40名防暴警到現場，但警方並未入校。晚間7時，有示威者在浸大外搭建發射器。

而對於昨日警方所發射的布袋彈，來到反送中風波以來的新高，警察公共關係科高級警司江永祥則在記者會上表示昨日警方共發射1567枚催淚彈、1312發橡膠子彈、126發海綿彈及380發布袋彈。面對記者詢問是否有可能開真槍，江永祥則指，無法承諾不使用任何一種武器。而截至今日下午5時，三罷衝突中一共有48人受傷，其中2名命危。

(中時 )