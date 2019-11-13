根據共同社報導，日本連鎖便利商店7-Eleven多名在職員工及店主近日證實，有總部員工趁店主不在時，違反內部規定擅自訂購商品，各地商店這種情況層出不窮。

報導指出，這種做法目的是為達成每家店分攤的營業目標。部分店主向公正交易委員會申訴稱此舉違反《反壟斷法》。

某骨幹員工表示，「因為絕對要達成超過去年的數值目標，有時候一猶豫就被上司斥責並用行話敦促擅自下單」，主張公司內部默許這一做法。該員工稱，公司內部規定禁止擅自下單，但總部員工未經店方許可就下單的情況是事實，而且「說不出發生過多少次」。

7-Eleven下單的程序是店長或資深員工等用店內的電腦每天「暫定訂購」商品，由店主進行最終確認。據悉一次會下訂千種以上的對象商品，因而來不及核對。即便是總公司負責指導店家的員工進行該操作，也大多不會被察覺。

東京某店舖爆出本已停止銷售的關東煮，在9月減價促銷前被擅自訂購大量食材一事。店主追問總部員工，對方在LINE上道歉。

多名店主指出，有很多時候被總部員工要求，結果訂購太多商品賣不完，只能廢棄。因廢棄成本的大部分由店主負擔，店主表達強烈不滿稱，「總部員工做的只是要求下單」。

根據公司的就業規則，「對店主作出擅自下單等妨礙其獨立性的行為」時，將面臨停止加薪或降級處分。暫定訂購也是處罰對象，但上述店主向公正交易委員會申訴時說，總部告訴他「不會處分」違規員工，僅調職了事。

另有總部員工指出，「員工的考績評量標準中，數值目標的達成佔很大比例。由於並不會參考店主的評價，所以很多員工擅自下單，衝自己的業績」。

(中時 )