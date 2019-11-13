民進黨提名委員會開到晚八點三十分結束，不分區排序已出。第一名為原住民代表，曾任原民台主播的卑南族洪簡廷卉，苐二名是新住民代表，來自馬來西亞的南投縣議員羅美玲，第三為綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰，第四社名黨成員范雲、第五立委吳玉琴、第六立委邱泰源、第七立委周春米、第八前行政院長游錫堃、第九立委柯建銘、第十立委管碧玲、第十一前立委沈發惠、第十二主播林楚茵、第十三名則留給屏東，今天無法決定，要交給屏東地方，跟中執會決定，第十四名台商游萬豐。

十四名之後的專業人士還有深耕農業政策的自由作者焦鈞、基督教長老教會牧師歐蜜偉浪、台北律師公會理事長張菊芳、在花蓮經營兒童書店、耕耘閱讀領域的家長代表陳培瑜、中正大學社會福利學系教授呂建德。

現任不分區立委中中華民國土木技師公會理事長施義芳名列第十五、台灣護理學會副理事長陳靜敏十七；2016年民進黨不分區名單，由民進黨立法院黨團辦公室主任王貴蓮列第三十四名，象徵對資深國會助理專業與努力的肯定，今年王貴蓮名次提前到第三十一名、黨部代表楊懿珊則列三十二名。

(中時 )