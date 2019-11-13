台中市副市長楊瓊瓔將代表國民黨參加第3區（潭子、大雅、神岡、后里）立委選舉，強調台中正在奮起之時，我最大的靠山就是鄉親的信賴與選民的託付！（盧金足攝）

台中市副市長楊瓊瓔將代表國民黨參加第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）立委選舉，面對這場「復仇記」的選戰，連日來在市議會質詢中，成為民進黨質詢箭靶，但她以擔任副市長堅守崗位，強調做事情向來非常務實，希望以市政為重，擔任什麼角色一定全力以赴。晚間9時，她在個人臉書發文表示，接受徵召投入立委選舉，「我最大的靠山就是鄉親的信賴與選民的託付！」

楊瓊瓔今晚仍為公務奔忙，行程馬不停蹄，面對各界關切她獲國民黨徵召參選立委，擁有五屆立委資歷，這屆捲土重來，打拚戰戰兢兢，以為台中市的努力就是最好政績，晚間九時她在個人臉書「好立委楊瓊瓔」發文490字的真誠心聲，指出，她心疼潭雅神后的鄉親，在需要服務時無依無靠，更憂心台灣的競爭力，在政黨惡鬥中一分一秒流失!

楊瓊瓔表示，如果她出來參選可以讓台中、地方更好，她願意用經驗為針，以專業為線，將中央資源與地方建設縫補起來，「謝謝你們做我的支柱，我們一起努力讓台中繼續進步!」

楊瓊瓔的臉書全文：

首先，要感謝大家一直以來的支持與鼓勵，每一句話的熱情、每一雙手的溫度，都讓瓊瓔感動無比。

從為盧市長輔選到擔任副市長以來，不論瓊瓔到哪裡去，士農工商看到我，都拉我到一旁，期勉我再次參選2020立委選戰。

一年多來，這樣的聲音不減反增，即便是我以台中市副市長的身分繼續為大家做事，仍舊無法令鄉親安心。

說實話，我的心和鄉親一樣著急，一方面我有對市民的使命，答應了盧市長要為台中市民完成的任務，一方面服務近三十年的基層鄉親，對我更有急迫的期待。

我心疼潭雅神后的鄉親，在需要服務時無依無靠，更憂心台灣的競爭力，在政黨惡鬥中一分一秒流失!

如果瓊瓔出來可以讓台中、地方更好，我願意用經驗為針，以專業為線，將中央資源與地方建設縫補起來。

每一句對未來的擔憂是瓊瓔最深的不捨，每一雙緊握過的手是瓊瓔最大的支持，台中正在奮起之時，我最大的靠山就是鄉親的信賴與選民的託付！

各位好朋友，瓊瓔一直都在，為了我所愛的台中，我接受徵召投入立委選舉，謝謝你們做我的支柱，我們一起努力讓台中繼續進步!

＃ 我會完成盧市長交付的現階段任務

＃ 我會堅守公私分明的分際

＃ 我會是潭雅神后最勤奮的身影

(中時 )