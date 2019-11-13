蔡英文總統至汐止秀峰夜市掃街造勢，在夜市中與熱情的民眾合影留念。(張睿廷攝)

蔡英文總統13日下午5時30分偕同民進黨立委參選人賴品妤到汐止秀峰市場掃街拜票。蔡英文致詞時表示，執政團隊貼近民意，讓人民有感，減稅方面，年收40萬以下不用繳稅，因為經濟有發展，民眾才能共享成果，蔡英文更強調，今年台灣的經濟成長率，前三季都位居亞洲四小龍之首。

蔡英文一到汐止，先到展德宮參拜，接著上台致詞。蔡英文表示，現在的政府對老人、小孩的照護計畫完善，特別提到，蔡政府甫上台時，老人照護預算只有50億，明年預計提升到400億，另外也指出，0-6歲的育兒政策預算，也已經從她剛執政時的200億，增加到600億，蔡英文以此呼籲年輕人趕快結婚、生小孩，承諾政府一定會幫忙照顧。

蔡英文說，政府現在實施的減稅政策讓人民很有感，年收40萬以下的都不用繳稅，減輕許多年輕人的負擔，而政府能夠落實政策，正是因為國家經濟基礎好，民眾才能共享成果。

蔡英文提到，台灣今年的經濟成長率第1、2、3季都高居亞洲四小龍之冠，預計第4季也會是第1名。

蔡英文最後呼籲民眾再給她四年，喊出「台灣經濟會越來會好、老幼照護會越來越好、國防會越來越強、民主自由會越來越多。」

(中時 )