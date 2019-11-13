今年20歲的歌壇新人鄭心慈將推新專輯，12日舉辦聽歌會，新歌〈幸福藏在哪裡〉為TVBS戲劇《天堂的微笑》的主題曲，日前邀修杰楷、林予晞一同拍攝MV，修杰楷表示原本不知道鄭心慈這麼年輕，被鄭心慈的歌聲嚇到，「只有聽到歌聲，好像人生歷練很多，結果聽到才20歲時，很驚訝。」林予晞也讚鄭心慈唱歌感情豐沛：「私底下是個怯生生的小女孩，一唱歌就是老靈魂。」

鄭心慈新作〈幸福藏在哪裡〉，邀來師兄周興哲首度擔任製作人，她很興奮、開心，談到周興哲替她製作音樂，她笑說：「師兄人超好。」並表示在錄音時，某些旋律是周興哲在現場的創作，為該曲增添更多不同樣貌，被問及周興哲在錄音室會嚴厲？她直呼：「他超溫柔、溫暖，從來沒看過他兇、生氣的樣子。」並打趣：「特別想看他生氣。」

此外，鄭心慈14歲時發跡於華人星光大道第二季，一舉拿下了亞軍，曾參與大陸浙江衛視的《中國好聲音》第三季等，但發片之路一等就是7年，她很感謝在所屬的「星空飛騰」培訓下，讓她從一個不善說話的女生，變成能用吉他、電腦創作，用作品說故事的創作歌手。

鄭心慈舉辦聽歌會。（星空飛騰提供）

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