林俊傑（JJ）推出新歌〈Wonderland〉MV，邀好友懷秋寫詞，還攜手美國影像頂尖團隊Ingenuity Studios合作，日前也遠赴美國拍攝，花費破千萬台幣，他在MV和機器人上演穿梭時空的戀愛，表達某部分自省與反思人類與AI中的共生關係，他為求穿越時空的一場戲，高難度動作，吊鋼絲數小時。

在拍攝現場，因MV大部分的劇情，都需要靠JJ以想像力去和綠幕演戲，無論是內心戲或是天馬行空的想像，JJ笑說：「在可控制範圍當中有很多的自由發揮。」

該MV前導片日前一釋出，引起討論，因歌曲中巧妙的埋藏16年前〈編號89757〉、〈一千年以後〉驚喜彩蛋，JJ興奮分享這個鋪了16年的梗，談到在〈編號89757〉發行當時還沒有把故事說得很完整，而〈Wonderland〉就是這個故事的續集，從音樂、歌詞到MV，把當時所設想的期待製作出的一個延續。

林俊傑（右）在MV與機器人談跨越時空的戀愛。（ＪFＪ提供）

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