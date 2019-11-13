首輪寶島網球姐妹花卓宜萱/卓宜岑首度在台北海碩盃女網挑戰賽搭檔女雙，兩人今天第一輪在6比1、3比0領先時因為對手宣告傷退，提前晉級8強，進帳合作之後的海碩盃首勝。

卓宜萱透露，小時候姐妹倆有配過雙打，雖然後來數度和外國選手搭檔參加海碩女網賽，但現在終於有機會首次與妹妹合體拚海碩盃，她感到相當開心，並說：「如果可以的話，希望直到退休都可以跟妹妹一起在國內外賽事拚雙打。」

姐妹都同意，因為生活在一起，長期累積的默契一定會對場上表現有加分效果，也不用擔心跟其它選手搭檔，對方有時可能因為也要拚單打而選擇放棄雙打成績的麻煩，卓宜萱補充，比賽中自己雖然是負責下戰術，但面對比賽屬於比較火爆那一派，妹妹則比較沉穩，可以安撫她的情緒，兩人搭配起來有互補作用，一旁的卓宜岑頻頻點頭，同樣很享受跟姐姐一起比賽的感覺。

卓宜萱去年10月右膝受傷，主要透過打針、復健照料傷勢，並未開刀，她坦言因為受傷曾7個月無法比賽相當難受，目前大約好恢復九成，教練詹佛成表示，卓宜萱前天、昨天都還有去看醫生，等到完全復原後，會再持續強化。

(中時電子報)