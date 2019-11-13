在昨天一日激戰後，今(13日)晨香港多處氣氛緊張，數個重要路口地鐵站都有速龍小隊等對過往路人進行盤查，在香港九龍塘、中環、大埔等多地則有示威者設置有大型網狀路障，香港大學、浸會大學、理工大學外有較多黑衣人聚集，防暴警察已在各地部署，並有多處已開始施放催淚彈，愈接近深夜氣氛愈見肅殺。

今天抗爭群眾設置完全不同的路障，在近日用於堵路的磚塊上以鐵線連結，綁上一般用於鷹架的長竹竿，形成舖滿路面網狀路障，這使得一般車輛將無法通行，即便要拆除都得大費周章。雖然它可能較難通行，但卻會對街道周邊路過的群眾與商家造成相當的危險，一旦再發生警民衝突，情況令人擔憂。

香港浸會大學外聚集不少黑衣人，同樣以大型長竹竿構築路障與警方對峙。(圖／路透）

據港媒《東網》、《香港01》報導，今日一早香港食環署就派出人員清理昨日滯留在街道上的雜物，多個地鐵站周邊有較多防暴警察部署。但香港仍有多處聚集黑衣人天橋堆置路障，其中包括九龍塘浸會大學外、紅磡、旺角、觀塘等地，路障附近一早就有防暴警察開始部署。

未到傍晚已有幾處開始發射少量的催淚彈與胡椒球，入夜後警方與示威者已有零星衝突，油麻地與彌敦道附近的警察在6時許已舉藍旗，驅趕附近候車民眾盡快離開，並宣佈即將進行清場，氣氛相當緊張。

夜間7點後油麻地警察舉黑旗，附近商店已關閉，警方開始發射催淚彈。

目前在理工大學、香港大學、浸會大學附近皆聚集不著黑衣的抗爭群眾，以鐵柵、膠水馬築路障，城市大學旁還一度遭縱火，但緊急搶救後撲滅。此外在中環、旺角等地警方施放催淚彈愈加頻密，這些區域的公車幾已全部停駛，街道上濃煙密布。

今日香港的抗爭行動地點較昨日更分散，個個抗爭點人數亦因此更少，零星衝突皆屬小規模。雙方對峙情勢緊張，彷彿都在準備一場大型對抗，現場愈到深夜氣氛愈見肅殺。

(中時電子報)