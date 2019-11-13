華視台語新劇《若是一個人》、《老姑婆的古董老菜單》演員群朱主愛（四葉草）、陳璇、章廣辰及吳秀珠、黃聖雅等出席。外號「小野貓」的吳秀珠，開金口秀一段歌藝，一旁的四葉草也被cue唱一段台語歌，吳秀珠評比四葉草，開玩笑說「人很漂亮，歌藝不怎麼樣」，眾人笑翻。

黃聖雅（左起）、吳秀珠、四葉草、陳璇、章廣辰。羅永銘攝

《若是一個人》開鏡至今一個多月，朱主愛表示，劇組大家感情都很好，幾乎每天都有人來探班，買甜點、飲料請大家吃東西，「很怕會吃胖」。陳璇則透露劇中也有很多吃東西的戲，其中一場戲她就吃了很多碗的冰淇淋：「都吃到怕了。」劇中飾演朱主愛的哥哥的章廣辰也呼應：「杜政哲導演很擅長群戲，所以劇中很多一桌人吃飯的戲，有時一天可能會吃到六餐。」

在之前媒體受訪時，林子閎被受封《若是一個人》劇組台語最佳進步獎，朱主愛被問及是否有特別指導男友林子閎時，她笑說：「我們兩人其實台語都不是很好，問彼此可能還是問專業比較快。」並表示之前上課時有特別把老師的講台詞錄音下來，反覆去聽來練習。

四葉草憶及日前拍一場多人戲，遇到龍劭華、謝瓊煖等前輩，由於他們現場很多即興發揮演出，演起戲來很有生活感，由於她是福建腔，前輩們還會幫忙指導她的台語發音，像是她要叫孫可芳劇中名字，卻口誤把「阿姊」叫成「阿嬸」，被龍劭華提點糾正，讓她學到不少。龍劭華女兒陳璇笑說，大家都以為她台語很好，其實不然，一遇到台詞中有不熟悉的發音，回家後會向爸爸請益，打趣形容自己都開「外掛」，身邊就有位專業台語指導。章廣辰和四葉草劇中飾演龍劭華的兒女，他們還找過陳璇問她「怎麼當龍哥的小孩」，在四葉草眼中，龍劭華個性親切，戲裡外很愛聊天；陳璇則說，現實中爸爸常拋出很無厘頭的話，講不好笑的笑話，很常跟爸爸鬥嘴。

曾有「歌壇小野貓」之稱吳秀珠，8歲就開始唱歌，出過40多張國語專輯、1張台語專輯，現在每2、3個月都還會到海外作秀，開鏡前2天才剛從新加坡作秀回來。72歲的吳秀珠以往多是戲劇客串，這次擔當主要角色，「我感覺到我不是72歲的人，我是27歲的人」，透露這次會接下《老姑婆的古董老菜單》就是因為被劇本打動，表示在劇中飾演的老姑婆林淑美會請台北橋遊民吃飯，是一個很溫暖有情的角色。製作人葉天倫則表示，「當然不會放過秀珠姐的歌唱實力，將會安排老姑婆唱歌的精采橋段」。

黃聖雅（左）和吳秀珠。羅永銘攝

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