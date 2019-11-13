F.I.R.去年迎來新主唱韓睿（Lydia），推出新專輯，獲得好評，他們日前錄製大陸湖南衛視節目《嗨唱轉起來》，重現經典作〈Lydia〉、〈你的微笑〉，當期節目榮獲收視第一，登上微博熱搜，卻被網友質疑似乎合音還混著前主唱飛的聲音，對此，他們所屬華研國際音樂澄清：「和聲是韓睿的。」

F.I.R. 13日透過團長陳建寧的「無限延伸音樂公司」委請律師發表聲明，其中也針對2位網友曾發布造謠文章、惡意攻擊F.I.R.，華研原先有勸告網友應該要把不實的言論收回、刪除，但網友仍持續散佈謠言，因此將提告網友，正式進入法律程序，華研昨呼籲網友對於有疑慮的事，應該先詢問、查證，不是一昧的攻擊，任何人都沒有權利、資格去霸凌別人。

陳建寧向網友喊話：「你可以不喜歡我們的音樂，但造謠毀謗一個充滿熱情，努力向上的小女生的名節！是多殘忍的霸凌！我們不會坐視不管的！」

Lydia自出道以來就背負著「長得還好歌聲沒特色」、「靠潛規則上位」等不實罵名，這次再次陷入網路霸凌，Lydia也在微博表示這次因《嗨唱轉起來》看到F.I.R.登上熱搜後，心情是既興奮又害怕，興奮的是又讓更多人再次聽見F.I.R.的經典好歌，害怕的則是入團一路以來遭受到的爭議聲音，「也不忘再次感謝繼續支持著F.I.R.的歌迷朋友，並且將把這些正面和負面的批評建議作為自己不斷往前的動力。」

(中時 )