變天！北部高溫驟降8度(影/中天新聞)

一夜變天！13日晚上起東北季風增強，中央氣象局預報員李孟軒表示，周四北部地區低溫為18度至21度，與今天相差不大，但高溫部分將驟降7到8度，可能降為22度至23度，有感降溫。

氣象局在臉書粉專PO出一張圖曝光全台雨區，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區將轉為局部短暫雨的天氣型態。氣象局表示，中南部雖然僅降溫1到2度，但日夜溫差大，可能會差到10度以上，提醒民眾注意保暖，預計周五(15日) 水氣就減少了，就會比較回暖。

周末西半部又回到秋高氣爽、日夜溫差大的穩定天氣；東半部周末期間則是雲量逐漸增加，周日(17日)可能會受到南方颱風外圍飄來的水氣而有些短暫雨。

因東北風增強，周四清晨起臺南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域將有8至10級強陣風，臺灣(含各外島)沿海及鄰近海域並有較大風浪。

(中時電子報)