在港台生13日晚間搭乘CI916返抵國門，他們在機場受訪時表示，因為這幾天校園已經開始不平靜，雖然警察還沒有進入校園，但昨日已經有煙霧彈射進校區，再加上學校也為了學生安全宣布停課，所以同學們之間約好，就一起先回來台灣。（陳麒全攝）

香港抗議的社會運動持續升溫，原本只有在街頭才發生的抗議行動，已全面失控，就連大學校園也淪為示威者與警方的戰場。為了學生的安全，香港部份大學已經全面停課，並通知在港的外籍學生返國，在港的台灣學生也都在13日晚間，透過學校安排或個人，相繼返回台灣。

香港抗議事件愈演愈烈，就連大學校園也淪為示威者與警方的戰場，讓香港部分大學已宣布全面或暫時停課。為了台灣學生的安全，教育部經駐港人員與香港中文大學的台灣學生會接洽，目前已協調華航CI928班機，將載運港中大台生在14日凌晨扺台，另外也有多名台灣學生，透過自行網路購票返台，教育部也也將持續關注其他學校台生，並提供必要協助。

7位在港台生13日晚間搭乘CI916返抵國門，他們在機場受訪時表示，因為這幾天校園已經開始不平靜，雖然警察還沒有進入校園，但昨日已經有煙霧彈射進校區，再加上學校也為了學生安全宣布停課，所以同學們之間約好，就一起先回來台灣。

H同學說，這次回台的感覺有點像在逃難，因為所以的資訊都是不確定的，也沒有整理什麼行李，只有先把重要的隨身物品打包帶著，就連機票都是坐在計程車上用手機訂的，還怕訂不到機票會進不了機場，因為現在到機場一定要有機票和身份證件，還好順利訂到機票回到了台灣。

同校的研究生C同學說，雖然就讀的學校不是屬於熱衷政治的學校，但是也受到了影響，學校在今天宣布先暫時停課，還要外籍學生先返回各自國家，不要留在香港。原本要繼續留在學校做研究，但在指導老師強烈建議回家，也決定先返回台灣，機票也是在計程車上訂到最後三個機位的其中一個，差點無法順利返台。

目前是大二生的T同學說，同校參與社會運動的住宿生把宿舍當基地，為了怕警察進入校園，還設定了很多作戰計畫，像是在校園內設立路障、至高點，甚至還有其他學生會調製燃燒彈、化學性物質等，要用來攻擊警察的防毒面具跟設備，要讓警方設備壞掉，目的就是希望警察趕快撤離。

T同學指出，現在香港街頭的情況就是有一些惡性循環，警察如果出動時，執法動作太逾矩，學生們就會反抗的更激烈；但如果警察沒來，學生們也會主動去挑釁，可能是為了增加國際能見度，但手段真的太激烈。因為現在校園內也開始不平靜，學校有傳訊息給國際學生，叫我們先離開（香港），這學期剩下的課可能以線上遠距教學為主。昨天一整天都有催淚瓦斯彈射進學校內，待在宿舍裡都很怕警察闖進到學校，入夜後更覺得可怕。

這些返台的學生都有表示，最近幾天抗爭越來越激烈，在香港的台灣學生有主動設立群組，讓要留在學校的人自行加入，因為學校給的訊息很慢，可能今天宣布明天停課、明天宣布後天停課，只好自立自強。在台灣的家人也都擔心催促快回家，今天上網發現有返台機票可以買，就趕快搭Uber到機場，然後在路上買票，能夠先回台灣再說。

(中時 )