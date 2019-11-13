25歲的泰國藥師詩麗通昨天摘下國際小姐后冠，是首度在國際小姐比賽中奪冠的泰國人，她在泰國選拔賽時受到不少批評，但沒放棄，也希望自身的經歷能給更多人鼓舞。

25歲的泰國藥師詩麗通摘下國際小姐后冠。（取自網路）

根據中央社報導，國際小姐（Miss International）選美比賽昨天在日本東京落幕，由詩麗通（Sireethorn Leearamwat）摘下后冠。泰國媒體報導，這是首度有泰國人在「國際小姐」比賽中獲得冠軍。

25歲的泰國藥師詩麗通摘下國際小姐后冠。（取自網路）

國際小姐和環球小姐（Miss Universe）、世界小姐（Miss World）及地球小姐（Miss Earth）並稱世界4大選美比賽，這也是繼1988年泰國人彭緹（Porntip Nakhirunkanok）摘下環球小姐后冠後，再度拿下4大選美比賽冠軍的泰國人。

詩麗通畢業於泰國的馬奚杜大學（Mahidol University），職業是藥師，她今年稍早參加泰國小姐選美比賽爭取代表泰國參加國際小姐的資格，是她第一次參加選美比賽。

詩麗通在拿下國際小姐冠軍後致詞表示，她在當選泰國小姐要代表泰國出國參賽時，遭受來自各方的強烈批評，但她沒有放棄，大膽作夢，即使選美和她的職業生涯一點關係也沒有。

詩麗通說，她把所有的批評化為動力，加強自己，讓自己成為最好的代表，並讓泰國為她感到驕傲。她說，希望自己的故事能鼓舞所有人，「如果像我這樣的普通女孩做得到，所有人都做得到」。

(中時 )